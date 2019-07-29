https://static.news.ru/photo/4a34bd2e-b1e4-11e9-b602-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Судья Наталия Калита из Краснодарского края лишена полномочий и седьмого квалификационного класса за дисциплинарный проступок.
Об этом сообщает сайт Квалификационной коллегии судей Краснодарского края.
Решение было принято на заседании коллегии 26 июля.
По информации «Новой газеты», судья Калита арестовала проходящего по уголовному делу бывшего главу Кореновского района Владимира Рудника. Мужчина являлся инвалидом 1 группы — у него была онкология 4 стадии. Несмотря на это, судья постановила принудительно привести обвиняемого в зал суда. Только после вмешательства врачей, бывшего чиновника не стали заключать под стражу, а отправили в больницу.
На момент подготовки материала Квалификационная коллегия судей Краснодарского края не ответила на запрос News.ru.
Ранее News.ru писал о том, что против московского судьи разрешили возбудить уголовное дело.