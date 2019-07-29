https://static.news.ru/photo/4a34bd2e-b1e4-11e9-b602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Судья Наталия Калита из Краснодарского края лишена полномочий и седьмого квалификационного класса за дисциплинарный проступок.

Об этом сообщает сайт Квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

Решение было принято на заседании коллегии 26 июля.

По информации «Новой газеты» , судья Калита арестовала проходящего по уголовному делу бывшего главу Кореновского района Владимира Рудника. Мужчина являлся инвалидом 1 группы — у него была онкология 4 стадии. Несмотря на это, судья постановила принудительно привести обвиняемого в зал суда. Только после вмешательства врачей, бывшего чиновника не стали заключать под стражу, а отправили в больницу.

На момент подготовки материала Квалификационная коллегия судей Краснодарского края не ответила на запрос News.ru.

Ранее News.ru писал о том, что против московского судьи разрешили возбудить уголовное дело.