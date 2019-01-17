Сбивший спортсменку кубанский судья подал в отставку

https://news.ru/storage/news/2a1d453213b4ed408c619cdb88840f35/10e46609-1b6d-42ee-9116-264a8bd45a82_850.jpg Артём Этлухов/YouTube

Арсен Крикоров

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, который сбил 18-летнюю спортсменку, подал в отставку.

«16 января 2019 года судьёй Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоровым А. В. подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей РФ о прекращении его полномочий на основании п. 1 п. 1 ст. 14 Закона „О статусе судей в Российской Федерации“», — сообщает пресс-служба суда.

Ранее News.ru писал, что судья после наезда на девушку, которая состоит в кубанской сборной по тхэквондо, выскочил из машины и начал обвинять саму пострадавшую, а также пришедших ей на помощь водителей в мошенничестве. Прибывшая на место происшествия полиция отказалась принимать к нарушителю какие-либо меры, после чего он сел в автомобиль и скрылся.