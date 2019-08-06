https://static.news.ru/photo/83d46bf0-b85c-11e9-b395-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: АГН «Москва»

Телеведущая и экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак рассказала подробности безвременной кончины фешен-директора ЦУМа, вице-президента фирмы Mercury Аллы Вербер.

Вчера Аллу отвезли в больницу с диагнозом «сепсис», заражение крови. Мгновенная реакция. Её подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи, — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Телеведущая отметила, что близкие тяжело восприняли смерть Вербер, а «дочь Катя в тяжёлом психологическом состоянии».

Алла Константиновна весь год болела, перенесла на ногах два воспаления легких-а никто и не знал.... сегодня утром её не стало, — подытожила телеведущая.

Собчак поделилась воспоминаниями с подписчиками своего канала, когда была совсем недавно на юбилее Вербер, в прошлом году, в «Барвиха Лакшери Вилладж» и «видела успешную и яркую женщину».

Ранее российский эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал новость о кончине Вербер. Народный артист РФ и Украины также призвал публику не задаваться вопросами о судьбе ЦУМа в отсутствие фешен-директора.

Аллу Вербер госпитализировали 5 августа в итальянском городе Форте-дей-Марми из-за проблем с сердцем. По предварительным данным, причиной стал инфаркт, писал News.ru.