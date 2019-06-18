https://static.news.ru/photo/65f94120-91a9-11e9-bd7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Конституционный суд (КС) постановил, что закон о митингах не допускает возложения на организаторов митингов обязанностей в области безопасности, которые должны исполнять органы государственной власти. При этом он разрешил властям требовать от митингующих обеспечивать общественный порядок «в пределах своей компетенции».

Поводом для проверки закона о митингах стала жалоба пенсионера Валерия Тетерина, который намеревался провести митинг в Иркутске в 2018 году. Администрация города отказала гражданину, заявив, что в уведомлении о мероприятии не было сведений, позволяющих в полной мере установить формы и методы обеспечения безопасности. При этом Тетерин отметил, что сообщит участникам митинга телефоны городских служб МЧС и скорой помощи.

Несмотря на то, что суды низших инстанций одобрили решение городских властей, КС постановил его пересмотреть. Указание организатором по своему усмотрению форм и методов обеспечения безопасности не может расцениваться как невыполнение требований закона. В этом случае администрация должна направить мотивированные предложения об изменении и дополнении, передают « Ведомости ».

Ранее News.ru писал, что около 200 жителей Зеленограда вышли на согласованную акцию против строительства мусороперерабатывающего комплекса и свалки в 10 км от города. В руках митингующие держали плакаты и транспаранты с лозунгами «Нет мусорному геноциду» и «Чистые воздух и вода дороже мусорных денег».