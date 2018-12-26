Крымский суд оставил в СИЗО командиров судов ВМС Украины

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Корабли ВМС Украины на стоянке пограничного управления ФСБ России в Крыму

Командиры двух кораблей ВМС Украины, задержанные в Азовском море в ноябре, останутся в московском следственном изоляторе.

Решение принял Верховный суд Крыма. Таким образом, постановление Киевского районного суда в Симферополе остаётся в силе.

Речь идёт о командире буксира «Яны Капу» Олеге Мельничуке и командире бронекатера «Никополь» Богдане Небылице, информирует «Интерфакс».

Моряки находятся в московском СИЗО «Лефортово» и принимали участие в судебном заседании по видео-конференц-связи. Арестованные командиры считают себя военнопленными.

Адвокат моряков Эмиль Курбединов отметил, что теперь планирует обращаться в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал News.ru, 19 декабря Верховный суд Крыма отказал адвокатам украинских моряков в удовлетворении их апелляции на решение предыдущей инстанции. В решении инстанции было уточнено, когда заканчивается срок заключения моряков, а также формулировка «дней» изменена на «суток», как требуется в Уголовно-процессуальном кодексе. Остальные части постановления Киевского районного суда Симферополя не подверглись изменению.