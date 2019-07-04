Участившиеся инциденты с появлением у границ Крыма разведывательных самолётов и беспилотников США связаны с получением Белым домом состояния военной инфраструктуры полуострова, заявил депутат регионального парламента Владислав Ганжара.
По его мнению, вооружения, размещённые в республике за последние пять лет — от систем ПВО до береговой обороны — позволяет жителям чувствовать себя абсолютно спокойно перед лицом любой опасности, пишет РИА Новости.
Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l
Министерство обороны РФ подтвердило перехват американского противолодочного самолёта P-8A «Посейдон» российским истребителем Су-27 над водами Чёрного моря. Его подняли по тревоге, как только военные обнаружили неизвестную цель, приближающуюся к границам РФ.
Ранее News.ru писал, что в Сети появилось видеоперехвата «Посейдона» в 75 км от Крыма. Данную запись опубликовал в своём аккаунте Twitter журналист Александр Коц, сообщает «Политика Сегодня».