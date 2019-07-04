https://static.news.ru/photo/efc97062-9efd-11e9-a86f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Владислав Ганжара/vk.com

Участившиеся инциденты с появлением у границ Крыма разведывательных самолётов и беспилотников США связаны с получением Белым домом состояния военной инфраструктуры полуострова, заявил депутат регионального парламента Владислав Ганжара.

По его мнению, вооружения, размещённые в республике за последние пять лет — от систем ПВО до береговой обороны — позволяет жителям чувствовать себя абсолютно спокойно перед лицом любой опасности, пишет РИА Новости .

Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l — Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.

Министерство обороны РФ подтвердило перехват американского противолодочного самолёта P-8A «Посейдон» российским истребителем Су-27 над водами Чёрного моря. Его подняли по тревоге, как только военные обнаружили неизвестную цель, приближающуюся к границам РФ.