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В Министерстве курортов и туризма Крыма рассказали о самых частых жалобах, которые поступают от туристов, приезжающих отдохнуть на полуостров. С начала года на круглосуточную горячую линию министерства позвонил 571 человек, 41 из них оставили жалобы, остальным требовалась дополнительная информация.

Основная тематика жалоб касается санитарного состояния на набережных и пляжах, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, гости полуострова жаловались на культуру обслуживания, фотографов с животными, шум в местах отдыха, ведение строительных работ и отказ от брони в местах размещения.

Как писал News.ru, туристы обнаружили на пляже курортного посёлка Николаевка Симферопольского района труп неизвестного мужчины, которого вынесло на берег Чёрного моря после шторма. На мужчине был деловой костюм с галстуком, а к ногам привязана гиря. Некоторые СМИ со слов очевидцев пишут, что труп был обезглавлен, а гиря находилась вместо головы. Однако эта информация не соответствует действительности.