https://static.news.ru/photo/b4e98ca4-a7a7-11e9-afad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Житель Керчи оштрафован на две тысячи рублей за публикацию в одной из социальных сетей, которая была сочтена незаконной. Помимо этого, у молодого человека был конфискован системный блок компьютера.

Как следует из материалов дела, активный интернет-пользователь разместил на странице во «ВКонтакте» материалы с символикой, которая имела признаки внешнего сходства с нацистской атрибутикой. Её пропаганда на территории России запрещена.

В ходе судебного заседания молодой человек признал свою вину и раскаялся, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ. Однако это не уберегло его от наказания: помимо штрафа было изъято и «орудие преступления».

Ранее News.ru писал, что силовики провели обыск в квартире экологической активистки из Челябинска. Женщину заподозрили в «оправдании терроризма» из-за публикаций в соцсети о взрыве в архангельском управлении ФСБ.