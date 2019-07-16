Житель Керчи оштрафован на две тысячи рублей за публикацию в одной из социальных сетей, которая была сочтена незаконной. Помимо этого, у молодого человека был конфискован системный блок компьютера.
Как следует из материалов дела, активный интернет-пользователь разместил на странице во «ВКонтакте» материалы с символикой, которая имела признаки внешнего сходства с нацистской атрибутикой. Её пропаганда на территории России запрещена.
В ходе судебного заседания молодой человек признал свою вину и раскаялся, сообщает
Ранее News.ru писал, что силовики провели обыск в квартире экологической активистки из Челябинска. Женщину заподозрили в «оправдании терроризма» из-за публикаций в соцсети о взрыве в архангельском управлении ФСБ.