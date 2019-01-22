Крым поставил рекорд по числу туристов в 2018 году

На Крымском полуострове в 2018 году отдохнули 6,8 миллиона туристов, что на 28% больше аналогичного показателя 2017 года. Данная цифра свидетельствует о новом рекорде. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
«За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 800 тысяч туристов – рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28%», — написал глава Крыма в Instagram.
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Подведены итоги курортного сезона 2018 года. За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 800 тысяч туристов рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28%. Новогодние праздники в нашей республике отметили более 190 тысяч отдыхающих. Это почти на 40% больше, чем в прошлом году. 47% туристов прибыли по Крымскому мосту, 37% авиатранспортом. Еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной. Прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет республики выросли почти в два раза. Успех прошедшего курортного сезона отмечен и на федеральном уровне. Это стало возможным благодаря нескольким факторам. Во-первых, после ввода в эксплуатацию Крымского моста и нового терминала Симферопольского аэропорта значительно улучшилась транспортная доступность полуострова. Во-вторых, взаимодействие органов власти и бизнеса способствовало адекватному и грамотному ценообразованию в курортной сфере. В-третьих, улучшается качество сервисного обслуживания гостей, увеличено количество обустроенных пляжных территорий. Реконструкцию и модернизацию прошли более 80 объектов размещения, построены новые объекты. Сыграла свою роль и массированная информационная кампания, которая в течение всего года проводилась Министерством курортов и туризма Республики Крым в регионах России. Уверен, что после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту туристический поток еще вырастет. Наша задача подготовить к этому транспортную и курортную инфраструктуру. #крым #курорт #туристы #россия #крымроссиянавсегда
По мнению Аксёнова, данный рекорд стал возможным после введения в эксплуатацию Крымского моста и нового терминала аэропорта, так как улучшилась инфраструктура полуострова.
Аксёнов также добавил, что прямые налоговые поступления от туристической области выросли почти в два раза. Новогодние праздники на Крымском полуострове отметили более 190 тыс. отдыхающих, а это на 40% больше прошлогоднего показателя.
«Улучшается качество сервисного обслуживания гостей, увеличено количество обустроенных пляжных территорий», — отметил глава республики.
Как ранее писал News.ru, сенаторы от Республики Крым Ольга Ковитиди и Сергей Цеков выступили инициаторами обсуждаемого сейчас в верхней палате парламента законопроекта, предусматривающего наказание за публикации карты России без Крыма. Сергей Цеков отметил, что законодатели также решают вопрос о том, как закрепить понятие изображения карты России и определить порядок её применения.