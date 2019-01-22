Крым поставил рекорд по числу туристов в 2018 году

https://news.ru/storage/news/5b414ae19576fe53e39d23b40a50e1e4/c7839140-18bc-42ee-90a6-16571222518b_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На Крымском полуострове в 2018 году отдохнули 6,8 миллиона туристов, что на 28% больше аналогичного показателя 2017 года. Данная цифра свидетельствует о новом рекорде. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 800 тысяч туристов – рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28%», — написал глава Крыма в Instagram.

По мнению Аксёнова, данный рекорд стал возможным после введения в эксплуатацию Крымского моста и нового терминала аэропорта, так как улучшилась инфраструктура полуострова.

Аксёнов также добавил, что прямые налоговые поступления от туристической области выросли почти в два раза. Новогодние праздники на Крымском полуострове отметили более 190 тыс. отдыхающих, а это на 40% больше прошлогоднего показателя.

«Улучшается качество сервисного обслуживания гостей, увеличено количество обустроенных пляжных территорий», — отметил глава республики.

Как ранее писал News.ru, сенаторы от Республики Крым Ольга Ковитиди и Сергей Цеков выступили инициаторами обсуждаемого сейчас в верхней палате парламента законопроекта, предусматривающего наказание за публикации карты России без Крыма. Сергей Цеков отметил, что законодатели также решают вопрос о том, как закрепить понятие изображения карты России и определить порядок её применения.