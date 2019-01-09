Крым пользовался особой популярностью в праздники

Эксперты составили список самых популярных крымских городов в новогодние праздники. В период с 29 декабря по 8 января посещаемость полуострова увеличилась в разы.
В среднем туристы оставались на пять дней и тратили на аренду жилья до 2,5 тысячи рублей в сутки. Топ-10 городов подготовил туристический сервис Tvil.ru.
Первое место заняла Ялта, следом идут Севастополь и Феодосия.
«Самый длительный и недорогой отдых бронировали в Евпатории — на 8 дней. Дороже всего за жилье, до трёх тысяч в сутки, платили в Ялте и Севастополе», — сообщили аналитики.
Крым по итогам прошлого года стал одним из самых популярных у туристов регионов России — он вошёл в первую тройку самых популярных направлений страны.
Ранее прокуратура потребовала от авиакомпании «Победа» разрешить провоз зарегистрированного оружия, боеприпасов и патронов, писал News.ru.