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Крым пользовался особой популярностью в праздники

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Эксперты составили список самых популярных крымских городов в новогодние праздники. В период с 29 декабря по 8 января посещаемость полуострова увеличилась в разы.

В среднем туристы оставались на пять дней и тратили на аренду жилья до 2,5 тысячи рублей в сутки. Топ-10 городов подготовил туристический сервис Tvil.ru.

Первое место заняла Ялта, следом идут Севастополь и Феодосия.

«Самый длительный и недорогой отдых бронировали в Евпатории — на 8 дней. Дороже всего за жилье, до трёх тысяч в сутки, платили в Ялте и Севастополе», — сообщили аналитики.

Крым по итогам прошлого года стал одним из самых популярных у туристов регионов России — он вошёл в первую тройку самых популярных направлений страны. 

Ранее прокуратура потребовала от авиакомпании «Победа» разрешить провоз зарегистрированного оружия, боеприпасов и патронов, писал News.ru.


#крым #туризм #новыйгод
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