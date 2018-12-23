ООН указала России на проблемы в Крыму

https://news.ru/storage/news/ec5c0e776bdaed8c0b9ed133e030528c/aecf868a-d397-489c-a162-d48d4ea38d4b_850.jpg Владимир Трефилов/РИА Новости

Генассамблея приняла резолюцию по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о нарушении прав человека в Крыму. В документе, который поддержали 65 государств, осуждаются пытки и политически мотивированные преследования граждан. Также в резолюции содержится призыв обеспечить заключённым крымчанам доступ врачей из заграничных организаций, чтобы международное сообщество могло узнать о состоянии их здоровья.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий осудил резолюцию Генассамблеи ООН. В комментарии, который предоставила News.ru пресс-служба депутата, подчёркивается: «Ни о каких притеснениях жителей Крыма после его возвращения в родную гавань — в состав России — речи не шло и не идет. Это все не соответствует действительности».

Он предложил представителям ООН побывать на полуострове и пообщаться с крымчанами, прежде чем делать вывод о нарушениях прав человека. В таком случае делегаты могли бы получить объективную картину, подчеркнул Слуцкий.

UN Photo/Manuel Elias

«Со своей стороны, если потребуется, готов оказать любое содействие в посещении полуострова миссии ООН», — подчеркнул депутат.

Примечательно, что ранее существовавшая в рамках Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека группа по правам человека в Крыму была ликвидирована. Член СПЧ Игорь Борисов заявил, что необходимости в специальной рабочей группе, которая занималась бы исключительно Крымом, больше нет.

«Сегодня Крым мы подтянули до остальных регионов, вывели из того бедственного положения, в котором он воссоединился с Россией в 2014 году», — сказал Борисов агентству ТАСС.

Бывший со-руководитель «крымской» группы, член СПЧ Николай Сванидзе в беседе с News.ru указал, что не согласен со словами Борисова.

«СПЧ — это не административная структура, в неё входят люди на общественных началах, и каждый из них имеет право на своё мнение. В данном случае я с этим мнением абсолютно не согласен», — заявил собеседник News.ru.

По словам Сванидзе, лично у него нет оснований полагать, что ситуация с правами человека в Крыму стала «идеальной или близкой к этому». Ситуацию на полуострове он назвал «не устоявшейся» и «очень тревожной».

«В Крыму ситуация отличается от других регионах России, поскольку он только недавно, по российским законам, стал частью РФ. По международным законам он ею не стал. И жители там настроены по-разному. Подавляющее большинство радуется присоединению к России, но кого-то это и не радует», — пояснил правозащитник.

Сейчас в Крыму работает Полевой правозащитный центр, который занимается мониторингом нарушений прав человека на полуострове. В организации рассказали News.ru, с какими проблемами крымчане сталкиваются чаще всего. Это преследования общественных активистов, поддерживающих Украину, а также немотивированное возбуждение уголовных дел против предполагаемых «диверсантов».

«В Крыму фиксируются те же нарушения прав человека, что в целом по России: преследования за высказывания (обвинение в экстремизме); закрытие независимых от российской власти СМИ; преследования по религиозному признаку (мусульман, „свидетелей Иеговы“); нарушение свободы собраний (запреты на митинги, административные преследования за пикеты», — сообщили представители организации.

Между тем глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что права крымчан нарушают западные санкции. По его мнению, санкции введены за то, что люди проголосовали за возвращение в Россию.