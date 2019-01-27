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Крупа оказалась самой полезной для сердца

David Talukdar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Учёные назвали самые полезные продукты для работы сердца. Список из пяти наименований составила Британская диетическая ассоциация.

На первом месте цельнозерновые продукты — коричневый рис, макароны из цельнозерновой муки, овсяная каша, ржаной хлеб и лебеда. По мнению специалистов, такая еда снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 9%, пишет Sunday Express.

Далее в списке идут бобовые. Достаточно 130 гр в день, чтобы снизить уровень холестерина на 5%. Бобовые богаты клетчаткой, при переваривании они превращаются в своеобразный «гель», который взаимодействует с холестерином и снижает его усвоение организмом.

Для лучшей работы сердца необходимы фрукты и овощи — они содержат калий, способствующий контролю за кровяным давлением.

На пятом месте рыба — содержащиеся в ней жирные кислоты способствуют укреплению сердца. Кроме того, в рыбе много калия, витаминов B6 и B12. Специалисты пришли к выводу, что четыре порции рыбы в неделю снижают риск сердечного приступа на 21%.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили неожиданный эффект от ежедневного приёма аспирина. Проведённое исследование показало, что регулярное употребление этого лекарства повышает выживаемость пациентов, страдающих от злокачественных опухолей, в среднем на 78%.


#здоровье #ученые #продукты
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