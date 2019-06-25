Новая круизная линия может соединить курорты Крыма, Краснодарского края и Абхазии. Речь идёт о продлении маршрута круизного лайнера «Князь Владимир», который пока курсирует между полуостровом и Сочи. Об этом заявил генеральный директор компании «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.

Крымско-кавказская круизная линия не должна ограничиваться только Крымом и Сочи... она должна быть продлена до Сухума. Пока у нас есть такая возможность. Я думаю, что совместными усилиями в будущем году мы добьёмся того, что круизная линия будет продлена и до порта Сухум, — цитирует его РИА Новости .