https://static.news.ru/photo/71142f8c-b820-11e9-b9d0-fa163e074e61_660.jpg Андрей Стенин Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) определила предварительный круг подозреваемых в гибели в августе 2014 года фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина.

В интересах следствия имена и информация о них закрыта. Назвать виновных можно будет после завершения работы по делу, — передаёт агентство слова представителя ведомства Владислава Седнева.

Нападение на машину Стенина произошло 6 августа 2014 года. Украинские военные стреляли из танка по автомобилю, внутри которого находился журналист. Машина передвигалась по дороге в колонне беженцев.

Как ранее писал News.ru, мать Андрея Стенина, который погиб в Донбассе летом 2014 года, впервые посетила школу и музей в ДНР, где увековечили память фотожурналиста.