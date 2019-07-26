https://static.news.ru/photo/d7988724-af8a-11e9-bfcc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Синоптики прогнозируют резкое повышение уровня воды в реках Иркутской области из-за сильных дождей. По их данным, отметки будут близки к критическим. МЧС разослало главам муниципалитетов предупреждение о ситуации.

27–28 июля ожидается повышение уровня воды на 100–200 см на реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близких к критическим. На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведётся непрерывный мониторинг уровней воды, — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня, обильные дожди повысили уровень рек, и те вышли из берегов. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести.

ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун, где поток воды уносил даже дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за халатности чиновников, писал News.ru.