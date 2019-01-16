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Криптовалюта остаётся для россиян «тёмной лошадкой»

Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Свыше 40% пользователей Интернета в России не пользуются криптовалютами сейчас и не собираются прибегать к ним в ближайшем будущем. При этом 37% не понимают принципа работы виртуальных денег.

Всего 6% интернет-пользователей когда-либо приобретали криптовалюту и еще 7% пытались майнить.

Ещё 5% участников опроса, проведенного специалистами «Лаборатории Касперского», рассказали, что пробовали пользоваться криптовалютами и решили отказаться от них в дальнейшем. Одни объяснили это отсутствием средств для инвестиций в криптовалюты, другие отметили, что виртуальные деньги перестали быть выгодным предприятием. Кроме того, выяснилось, что каждый восьмой стал жертвой мошенников с криптовалютами.

«Настороженность пользователей в отношении криптовалют вполне объяснима: для многих это что-то новое, нестабильное, нефизическое. А вот ресурсы и деньги, связанные со всей этой сферой, очень даже реальные. Как и риски», — прокомментировал РИА Новости результаты опроса эксперт компании Алексей Маланов.

Ранее News.ru сообщил о том, что в прошлом году Центробанк России выявил 17 криптовалютных финансовых пирамид. При этом отмечалось, что мошенники чаще всего используют личный подход для вовлечения населения в подобные проекты.


#россия #криптовалюта #общество
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