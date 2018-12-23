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Криминалисты выяснят причины пожара в шахте Соликамска

ГУ МЧС по Пермскому краю

общество [ версия для печати ]

Следственный комитет направил криминалистов в Соликамск для выяснения причин пожара в шахте, жертвами которого стали девять человек, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин, чтобы предоставить всестороннюю практическую помощь при расследовании.

Она уточнила, что криминалисты проведут необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как писал News.ru, ранее в оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что возгорание в шахте полностью потушено. Кроме того, ликвидированы все очаги горения.

ЧП произошло 22 декабря. Девять горняков оказались заблокированы на глубине свыше 350 метров. Спасти их не удалось. Губернатор региона Максим Решетников объявил 24 декабря траур по погибшим. Позже президент России Владимир Путин поручил выяснить причины катастрофы и оказать всю необходимую помощь семьям рабочих. Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин чрезвычайного происшествия.


#ск #пожар #БАСТРЫКИН #шахты #Соликамск #криминалисты
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