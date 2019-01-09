Пышные похороны хабаровского авторитета возмутили Сеть

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В городе Амурске Хабаровского края прошли пышные похороны местного криминального авторитета, так называемого «смотрящего за городом» Юрия Зарубина по кличке Заруба. Ради траурной процессии перекрыли одну из улиц, а гроб с телом бандита, по некоторым сведениям, несли высокопоставленные сотрудники МВД.

Изначально видео, снятое очевидцем, появилось в паблике «HUE | Хью» в социальной сети «ВКонтакте». Однако вскоре автор поста начал получать предупреждения в свой адрес, а затем к нему домой приехали полицейские и заставили удалить видео. Тем не менее ролик успел разойтись по другим ресурсам.

О том, что в церемонии принимали участие сотрудники прокуратуры и полиции, в том числе начальник ОМВД по Амурскому району, стали сообщать местные жители. В региональном управлении МВД эту информацию опровергли, однако назначили служебную проверку, пишет «Росбалт».

От чего именно умер Зарубин, неизвестно. По неподтверждённым данным, у авторитета был рак.

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