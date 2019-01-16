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Крещенские купания в Москве покажут в режиме онлайн

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

общество [ версия для печати ]

Трансляцию крещенских купаний в Москве покажет интернет-портал «Окно в город». Съёмки будут вестись на восьми площадках.

Прямое включение стартует в 18:00 18 января и завершится в это же время 19 января. Благодаря этому жители и гости столицы смогут оценить загруженность и выбрать наиболее удобную площадку.

Вести трансляцию планируется с пруда Бекет, парка «Северное Тушино», Останкинского, Большого Воронцовского, Большого Садового прудов, озера Школьное, Строгинской поймы и зоны отдыха «Терлецкая дубрава».

Однако список может измениться, поэтому точную информацию можно будет узнать в день начала купаний, передаёт официальный портал мэра и правительства Москвы.

Ранее News.ru писал, что власти Московской области подготовят традиционные купели для крещенских купаний. По словам губернатора региона Андрея Воробьёва, для граждан будут открыты 222 водоёма. При этом чиновник отметил, что главная задача властей — обеспечить безопасность жителей Подмосковья.


#москва #трансляция #крещение #купания
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