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Жители Урала посмеялись над крещенскими купаниями

Лантюхов Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Пользователи интернета из Свердловской области высмеяли крещенские купания и выразили своё негодование по поводу платных купелей.

Бурные обсуждения праздника начались после того, как в группах «Типичный Екатеринбург» и «Интересный Екатеринбург» в соцсетях был опубликован список доступных прорубей.

Пользователи начали публиковать жестокие комментарии в адрес тех, кто хочет окунуться, называя их «отбитыми», «отмороженными» и лицемерами.

«Сейчас купание в проруби настолько в тренде, что хайпят на этом и атеисты, конечно же, ради фоточек для инстаграм», — написал комментатор Дмитрий Сысоев.

Другой пользователь по имени Антон Бандера согласился с ним, отметив, что праздник является данью моде и «массовой истерией».

В свою очередь, ещё один юзер предложил любителям погружаться в воду на морозе сделать это в любой другой день и не быть «овцами стадными».

Некоторые комментаторы отреагировали менее бурно.

«Я летом, когда горячую воду выключают, моюсь в холодной. Ещё и зимой заныривать, нет уж спасибо», — пошутил Дмитрий Есин.

Пользователя Екатерину Мотовилину возмутило наличие платных купелей на озере Шарташ: «сто рублей за веру!», передаёт Ura.ru.

Ранее News.ru писал, что традиция купания в праздник Крещения носит карикатурный характер, заявил протоирей Всеволод Чаплин. По его словам, это совсем необязательное действо в отличие от «исповеди, причастия, божественной литургии, и, конечно, великого освящения воды». Священнослужитель отметил, что таким образом под видом христианства люди «демонстрируют антихристианство».


#урал #екатеринбург #соцсети #крещение #купания
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