Кремлёвская ёлка «поставит» Москву в рекордные пробки

https://news.ru/storage/news/8a6bda96707aff5f4199ba15cc4149c0/d0bcbe0d-1541-47d9-b1aa-b3428617f69e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Самые серьёзные пробки на дорогах Москвы ожидаются в день проведения Кремлёвской ёлки, на которую приедут дети со всей России. По словам руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева, дорожная ситуация может ухудшиться до максимальных 10 баллов.

Юрьев отметил, что 26 декабря детей необходимо будет безопасно доставить в Кремль, для чего ЦОДД и ГИБДД приложат все возможные усилия. В связи с этим, отмечает эксперт, пробки будут обязательно.

На сегодняшний день число машин в городе выросло раньше прогнозируемых чисел из-за проведения фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщает РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, специалисты ЦОДД предупредили жителей Москвы о начале предновогодних пробок, которые парализуют город. Согласно прогнозу, более 3,7 миллиона машин в предпраздничные дни ежедневно будут выезжать на дороги столицы, что на 3–5% больше среднемесячных значений.