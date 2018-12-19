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Кремль обратит внимание Кожемяко на «китовую тюрьму»

Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Правительство намерено поручить избранному губернатору Приморья Олегу Кожемяко заняться проблемой косаток и белух, которые находятся в так называемой китовой тюрьме, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле отметили, что законодательно отлов для океанариумов не запрещён и никак не регулируется.

«Их, оказывается, можно вылавливать сколько угодно, этих китов, чтобы затем перепродавать в другие страны», — заявил он.

Песков отметил, что власти в курсе проблемы в Приморье, а зоозащитники уже давно бьют тревогу. Однако животные находятся в «арестованном состоянии» и замерзают, так как им не хватает места для движения, передаёт «Интерфакс».

Ранее пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщение о просьбе, с которой актриса и защитница животных Памела Андерсон обратилась к Владимиру Путину. По его словам, президент пока не рассмотрел обращение, касающееся косаток и белух.

В конце октября представители Гринписа России и «Эковахты Сахалина» заявили, что на базе в бухте Средняя, известной также как «китовая тюрьма», находятся 90 белух и 11 косаток. По информации активистов, в вольерах содержались особи, не достигшие половой зрелости и запрещённые к отлову. Малышей планировали продать в Китай.


#кремль #Кожемяко #песков #Приморье #косатки #белухи
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