https://static.news.ru/photo/12c8bfb0-98c2-11e9-b4c2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении государственных символов не нуждается в изменениях. Вместо этого должен осуществляться контроль на правоприменение в этой области во избежание нарушений.

Телеканал « Дождь », проанализировав такую практику, опубликовал материал, в котором утверждает, что органы правопорядка зачастую неправильно применяют данный закон. На вопрос журналистов о том, что он об этом думает, представитель Кремля ответил, что представители власти внимательно наблюдают за подобными случаями.

В этом законе речь идёт об оскорблении символов власти, символов государственности, и это никак не может проецироваться на критику представителей власти, — заявил он.

Во время недавней прямой линии с Владимиром Путиным глава государства коснулся этого вопроса. По его словам, закон об оскорблении государственных символов нельзя применять как ограничения критики власти.

Ранее News.ru писал о том, что желание устроить фотосессию с танцем на фоне Кургана Бессмертия в Брянске в местном ЦПКиО закончилось для одной из жительниц областного центра уголовным делом и судебными разбирательствами.