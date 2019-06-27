Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении государственных символов не нуждается в изменениях. Вместо этого должен осуществляться контроль на правоприменение в этой области во избежание нарушений.
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В этом законе речь идёт об оскорблении символов власти, символов государственности, и это никак не может проецироваться на критику представителей власти, — заявил он.
Во время недавней прямой линии с Владимиром Путиным глава государства коснулся этого вопроса. По его словам, закон об оскорблении государственных символов нельзя применять как ограничения критики власти.
Ранее News.ru писал о том, что желание устроить фотосессию с танцем на фоне Кургана Бессмертия в Брянске в местном ЦПКиО закончилось для одной из жительниц областного центра уголовным делом и судебными разбирательствами.