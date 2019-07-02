https://static.news.ru/photo/c1011580-9cc5-11e9-a29a-fa163e074e61_1024.jpg Александр Усс Фото: скриншот facebook.com/malahovec

Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс свои извинения жительнице Канска, которой он нагрубил во время своего визита в город. Он пообещал, что вопрос женщины будет решён в самое ближайшее время.

Губернатор действительно позвонил и извинился... Принёс извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по которому я вопрос задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет, — рассказала РИА Новости местная жительница.

Ранее в соцсетях появилось видео встречи Александра Усса с жителями Канска. Одна из женщин выразила опасения, что населённый пункт может быть отрезан от цивилизации, если вода снова начнёт прибывать. Губернатор отреагировал на её слова довольно грубо, заметив, что она хочет «качнуть права».

На инцидент отреагировали в «Единой России». Заместитель секретаря генерального совета ЕР Евгений Ревенко призвал своего однопартийца извиниться за резкие слова. Он отметил, что ситуация требует от властей готовности помочь людям, а не истерики, писал News.ru.