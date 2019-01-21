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Красноярцы отправили депутатам посылки с отходами

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Общественники из Красноярска отправили депутатам Госдумы от Красноярского края и сенатору посылки с твёрдыми бытовыми отходами. Видеоролик с упаковкой мусорных посылок они распространили на YouTube.

«Каждый депутат Госдумы РФ от Красноярского края, включая сенатора, получат посылки с твёрдыми бытовыми отходами в ближайшее время», — сообщила РИА Новости координатор группы по содействию «мусорной реформе» в регионе Ольга Суворова.

Посылки отправлены сенатору Андрею Клишасу, депутатам Юрию Швыткину, Раисе Кармазиной, Виктору Зубареву и Сергею Натарову. Активисты призвали также всех красноярцев присоединиться к акции и «заполонить Думу» мусором. Они выступают за отсрочку взимания платы за вывоз мусора, по их мнению, в крае не готова инфраструктура и логистика для старта «мусорной реформы».

Ранее News.ru писал, что активисты «Молодой гвардии "Единой России"» открыли в городе Балаково Саратовской области «Аллею позора» у входа в местный офис регионального оператора по обращению с отходами. Поводом для протеста стали проблемы с вывозом мусора. Участники акции напомнили, что региональный оператор начал работу с августа 2018 года, но до настоящего времени жители города Балаково «не перестают жаловаться на то, что мусор долго не вывозят, контейнерные площадки не очищают».


#КРАСНОЯРСК #отходы
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