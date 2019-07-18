Движение поездов на южном отрезке «красной» Сокольнической линии метро в Москве открыто досрочно. Оно было ограничено с 13 июля на время проходки тоннелей в рамках строительства Большой кольцевой линии.
В течение нескольких дней в этой части столицы курсировали компенсационные автобусы маршрутов «КМ1» и «КМ2». Они перевезли более 1,5 млн пассажиров.
На два дня раньше откроем для пассажиров 9 станций Сокольнической линии #мосметро. Их закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро. Уже завтра жители юго-запада Москвы смогут вернуться на привычный маршрут. #БКЛ
Как сообщает «Москва 24», на станциях, которые были временно закрыты, рабочие накануне завершили текущий ремонт и уборку. Они помыли облицовку ограждений, фасадов зданий, переходов и вестибюлей, очистили платформы, проверили светильники, некоторые лампы заменили на новые.