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Движение поездов на южном отрезке «красной» Сокольнической линии метро в Москве открыто досрочно. Оно было ограничено с 13 июля на время проходки тоннелей в рамках строительства Большой кольцевой линии.

В течение нескольких дней в этой части столицы курсировали компенсационные автобусы маршрутов «КМ1» и «КМ2». Они перевезли более 1,5 млн пассажиров.

На два дня раньше откроем для пассажиров 9 станций Сокольнической линии #мосметро . Их закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро. Уже завтра жители юго-запада Москвы смогут вернуться на привычный маршрут. #БКЛ — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 июля 2019 г.

Завершить строительные работы планировалось 20 июля, однако ограничения было решено снять на два дня раньше. К традиционной схеме движения возвращается и наземный транспорт.

Продолжаем восстанавливать прежнюю схему движения: убирать временные знаки, перенастраивать светофоры и так далее, — сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.

Сняты практически все полные перекрытия на западе и юго-западе Москвы! Продолжаем восстанавливать прежнюю схему движения: убирать временные знаки, перенастраивать светофоры и т.д.



Будьте внимательны. https://t.co/YNx866iO8b — ЦОДД (@gucodd) 19 июля 2019 г.

Как сообщает « Москва 24 », на станциях, которые были временно закрыты, рабочие накануне завершили текущий ремонт и уборку. Они помыли облицовку ограждений, фасадов зданий, переходов и вестибюлей, очистили платформы, проверили светильники, некоторые лампы заменили на новые.

Ранее News.ru сообщал, что в 2019 году в Москве планируется построить около 45 километров тоннелей метро. Это станет рекордом для столицы.