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Котюков призвал увеличить число иностранных студентов

facebook.com/RUDN.University

общество [ версия для печати ]

Число иностранных студентов следует в ближайшие годы удвоить и создать им условия для того, чтобы после учёбы они остались работать в России. Об этом заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков на сессии «Национальный проект „Наука“: инструменты, механизмы, реализация» во Владивостоке.

«У нас стоит задача в ближайшие годы в два раза увеличить число иностранных студентов, которые обучаются в России», — цитирует Котюкова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что после завершения учёбы иностранные студенты должны найти работу в России.

Говоря об участии международных партнёров в системе российских научных образовательных центров, Михаил Котюков отметил, что это вполне допустимо, если такое партнёрство позволяет России решать свои задачи.

Также он выразил готовность поддержать идею о создании технологического кластера на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), передаёт ТАСС.

«Если есть реальный объём индустриального интереса, есть заказчик, который готов к сотрудничеству, к совместной работе, и есть желание у инвесторов создать эти площадки, давайте будем этим заниматься», — заявил Котюков.

По его словам, перед созданием подобного кластера необходимо понять, насколько готова к этой работе команда ДВО РАН и есть ли заказчик, который открыт к сотрудничеству.

Как писал News.ru, в отечественных вузах обучается около 240 тысяч иностранных студентов. Россия привлекает их не столько в расчёте на получение каких-либо значительных доходов, сколько из соображений государственной политики.


#образование #студенты
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