Новые стандарты развития городской среды должны создавать университетские кампусы, являясь важной частью агломераций. Об этом заявил глава Минобрнауки Михаил Котюков, выступая на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколково.
Агломерация — безусловно, драйвер развития экономики страны, а для агломерации таким драйвером, скорее всего, является университет, — цитирует Котюкова ТАСС.
По мнению министра, кампус, это «территория города, которая во многом должна создавать новые стандарты формирования городской среды, системы инноваций, досуга и так далее».
Котюков отметил, что территории кампусов могут также стать площадками для апробации связанных с архитектурными и транспортными решениями новых технологий и студенческих инициатив.
Министр выразил надежду, что участникам «Острова 10-22» удастся выработать решения, которые смогут сделать кампусы вузов ядром инновационного и экономического развития агломераций.
В качестве примера Котюков привёл территорию Сибирского федерального университета в Красноярске.