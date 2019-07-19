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Новые стандарты развития городской среды должны создавать университетские кампусы, являясь важной частью агломераций. Об этом заявил глава Минобрнауки Михаил Котюков, выступая на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколково.

Агломерация — безусловно, драйвер развития экономики страны, а для агломерации таким драйвером, скорее всего, является университет, — цитирует Котюкова ТАСС .

По мнению министра, кампус, это «территория города, которая во многом должна создавать новые стандарты формирования городской среды, системы инноваций, досуга и так далее».

Котюков отметил, что территории кампусов могут также стать площадками для апробации связанных с архитектурными и транспортными решениями новых технологий и студенческих инициатив.

Министр выразил надежду, что участникам «Острова 10-22» удастся выработать решения, которые смогут сделать кампусы вузов ядром инновационного и экономического развития агломераций.

В качестве примера Котюков привёл территорию Сибирского федерального университета в Красноярске.

Ккак писал News.ru, ранее Михаил Котюков заявил, что руководимое им Министерство науки и высшего образования рассматривает возможность введения в России учёной степени Doctor of Philosophy (PhD, доктор философии).