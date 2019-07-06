Фото: mon.ty.cat/instagram

Флешмоб Bottle Cap Challenge, участники которого публикуют кадры, на которых открывают ногой бутылки, набирает популярность в Сети. Некоторые пользователи немного изменили условия.

Так среди мастеров по сбиванию крышек появились коты. Видеозаписи с животными начали появляться в социальных сетях.

Кроме того, часть участников начали использовать различные предметы для выполнения трюка.

Некоторые пользователи соцсетей отреагировали на акцию с юмором.

Ранее News.ru писал, что Анастасия Волочкова присоединилась к набирающему популярность флешмобу Bottle Cap Challenge по открыванию бутылки ногой. Российская балерина повторила трюк, исполненный в том числе Джейсоном Стэтхэмом и Конором Макгрегором.

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