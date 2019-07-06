Флешмоб Bottle Cap Challenge, участники которого публикуют кадры, на которых открывают ногой бутылки, набирает популярность в Сети. Некоторые пользователи немного изменили условия.
Так среди мастеров по сбиванию крышек появились коты. Видеозаписи с животными начали появляться в социальных сетях.
Challenge accepted— 9GAG (@9GAG)
#BottleCapChallenge
By nathanthecatlady | IG
pic.twitter.com/ytJc2Edt2T 4 июля 2019 г.
Кроме того, часть участников начали использовать различные предметы для выполнения трюка.
Now that’s one sick— WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR)
#BottleCapChallenge @Steellafferty pic.twitter.com/79E9FmH6NH 5 июля 2019 г.
— Luxury World (@Luxury_WorId)
#bottlecapchallenge pic.twitter.com/G2YRStqmkH 4 июля 2019 г.
Некоторые пользователи соцсетей отреагировали на акцию с юмором.
Ранее News.ru писал, что Анастасия Волочкова присоединилась к набирающему популярность флешмобу Bottle Cap Challenge по открыванию бутылки ногой. Российская балерина повторила трюк, исполненный в том числе Джейсоном Стэтхэмом и Конором Макгрегором.