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Росгвардия доставила несколько детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области на отдых в Анапу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специальным рейсом авиация Росгвардии перевезла 25 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет из пострадавших от наводнения в Иркутской области районов в город-курорт Анапу. Дети размещены на отдых...