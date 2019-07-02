https://static.news.ru/photo/5079ac56-9cb5-11e9-a2ae-fa163e074e61_1024.jpg Геннадий Падалка Фото: Roscosmos/flickr.com

Международный экипаж в составе российского лётчика-космонавта Геннадия Падалки и его американского коллеги Терри Вертса готовятся установить новый мировой рекорд по полёту вокруг Земли на самолёте.

Старт намечен на 9 июля. В этот день Вертс вылетит на реактивном самолёте Gulfstream G650ER из Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Согласно плану полёта, он пересечёт Северный полюс и совершит посадку в столице Казахстана Нур-Султане. Здесь к нему присоединится Падалка.

Пополнив запас горючего, экипаж возьмёт курс на Маврикий, а оттуда совершит перелёт через Южный полюс до чилийского города Пунта-Аренас. Это будет последней посадкой перед возвращением во Флориду. Предполагается, что кругосветный перелёт завершится 11 июля. Рекордным он будет признан после регистрации Международной авиационной федерацией. Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году и составил 52 с половиной часа.

Американский астронавт намерен вести трансляцию с борта самолёта в прямом эфире. Кроме того, в его планах снять документальный фильм о перелёте, сообщает портал Arstechnica.com .

Ранее News.ru писал, что российские лётчики-испытатели установили ряд мировых рекордов по скороподъёмности на различные высоты на учебно-боевом самолёте Як-130. В частности, на высоту 6 тыс. метров экипажу удалось вывести самолёт на 1 мин. 42 сек., а с полезной нагрузкой в 1 тыс. кг этот результат составил 2 мин. 07 сек.