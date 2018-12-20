Космонавта Прокопьева допросят из-за дыры в «Союзе»

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Сергей Прокопьев (в центре)

Следователи и служба безопасности Роскосмоса допросят космонавта Сергея Прокопьева в связи с делом о появлении отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».

Специалисты поисково-спасательной службы также взяли под охрану спускаемый аппарат «Союза», где находятся образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности бытового отсека, которые необходимы для расследования, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-09» приземлился в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган. На его борту находятся три члена экипажа Международной космической станции. Посадку совершили космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серена Ауньон и астронавт Европейского космического агентства Александер Герст.