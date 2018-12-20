Космонавт Прокопьев мог нечаянно повредить кабель связи

Российский космонавт Сергей Прокопьев, предположительно, мог случайно повредить кабель связи в скафандре при посадке корабля «Союз МС-09».
По словам источника в ракетно-космической отрасли, Прокопьев обнаружил повреждение уже после закрытия переходных люков между станцией и кораблём, когда надевал скафандр.
«Обстоятельства, при которых кабель был повреждён, будут выясняться», — подчеркнул он.
Из-за неполадок члены экипажа были вынуждены перейти на резервный канал связи. Доклады Прокопьева доходили до Земли до тех пор, пока гермошлемы скафандров не были закрыты. После потери связи с ЦУП и спасателями общался немец Александер Герст, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что следователи и служба безопасности Роскосмоса допросят космонавта Сергея Прокопьева в связи с делом о появлении отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09». Специалисты поисково-спасательной службы также взяли под охрану спускаемый аппарат «Союза», где находятся образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности бытового отсека.