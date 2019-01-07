Космонавт МКС пообщался с патриархом Кириллом

Российский космонавт Олег Кононенко в Рождество вышел на связь с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Патриарх Кирилл находился в своей резиденции, а Кононенко — на Международной космической станции. Беседа продолжалась около 10 минут.
«Сеанс связи прошёл успешно», — сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха.
Рождественское общение российских космонавтов с патриархом — традиция.
На борту МКС вместе с Олегом Кононенко несут вахту канадский космонавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Макклейн.
Ранее News.ru писал, что космические корабли «Союз» в 2019 году совершат на МКС рекордные по продолжительности полёты. Они будут находиться в космосе более семи месяцев. Длительность полёта корабля «Союз МС-12» составит 216 суток, а полёт «Союза МС-13» затянется на 215 суток. Старт «Союза МС-12» запланирован на 1 марта, «Союз МС-13» должен отправиться к МКС 6 июля.