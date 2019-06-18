Минприроды РФ в ответ на депутатский запрос сообщило, что косатки из «китовой тюрьмы» будут выпущены в Охотское море.
Согласно рекомендациям учёных, животные отправятся в свою естественную среду обитания летом или осенью. Также комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рекомендовал надеть на косаток GPS-датчики, чтобы отслеживать их передвижения в море, сообщает
Как писал News.ru ранее, Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей компанию «Океанариум ДВ» за нарушения правил рыболовства. Это четвёртое предприятие, ловившее косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье.