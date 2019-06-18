https://static.news.ru/photo/4db93e82-9161-11e9-8ad9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Минприроды РФ в ответ на депутатский запрос сообщило, что косатки из «китовой тюрьмы» будут выпущены в Охотское море.

Согласно рекомендациям учёных, животные отправятся в свою естественную среду обитания летом или осенью. Также комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рекомендовал надеть на косаток GPS-датчики, чтобы отслеживать их передвижения в море, сообщает ТАСС .

Как писал News.ru ранее, Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей компанию «Океанариум ДВ» за нарушения правил рыболовства. Это четвёртое предприятие, ловившее косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье.