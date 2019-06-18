Косаток, которые содержатся в неволе в бухте Средняя Приморского края, пометят GPS-трекерами перед тем, как выпустить их на волю.
По данным Минприроды, рекомендация поступила от рабочей группы по планам адаптации морских животных из «китовой тюрьмы», передаёт
Как писал News.ru, ранее Минприроды РФ в ответ на депутатский запрос сообщило, что косатки из «китовой тюрьмы» будут выпущены в Охотское море. Согласно рекомендациям учёных, животные отправятся в свою естественную среду обитания летом или осенью.