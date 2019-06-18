Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Узаконить отношения с иностранцами теперь можно ещё в трёх отделах ЗАГС Москвы — Мещанском, Медведковском и Гагаринском.

Возможность вступить в брак с человеком без российского гражданства ранее предоставлялась только в Шипиловском отделе ЗАГС и во Дворце бракосочетаний № 4. Как рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова,...