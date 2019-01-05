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Косачев пообещал защищать задержанного в США россиянина

Константин Косачев Сергей Булкин/News.ru

Константин Косачев

общество [ версия для печати ]

Задержание российского гражданина Дмитрия Макаренко находится вне международного права и нарушает его права, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, власти РФ «будут решительно защищать» права россиянина.

«Очередное нападение на гражданина России вне рамок международного права, с опорой исключительно на американское законодательство. США ведут себя в мире как слон в посудной лавке», — цитирует сенатора «Интерфакс».

Как писал News.ru, Макаренко был задержан на Сайпане по запросу ФБР. Его обвиняют в попытке экспорта из Соединённых Штатов в Россию военной техники и отмывании денег. При этом американские власти своевременно не уведомили о произошедшем российскую сторону. В настоящее время известно, что россиянин этапирован во Флориду.


#сша #косачев #макаренко
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