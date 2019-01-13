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Липницкая и Сотникова стали «Королевами льда»

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]
Фестиваль «Путешествие в Рождество» завершился ярким шоу

Красочную шоу-программу создал фигурист Евгений Плющенко. Именитые и ещё совсем юные спортсмены вышли на лёд ГУМ-катка.

«Я уверен, что Москва на сегодняшний день — это столица мирового фигурного катания. Здесь выступают самые выдающиеся спортсмены и проходят прекрасные ледовые шоу, на которые приезжают посмотреть люди со всей России и из других стран», — рассказал хореограф-постановщик шоу «Королевы льда» Ари Закарян.

В постановке приняли участие более 30-ти спортсменов, в том числе призёры чемпионатов России и Европы. Особенно восторженно зрители встречали олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Аделину Сотникову. Девушки продемонстрировали несколько сложнейших элементов.


#москва #фигурист #путешествиеврождество #каток
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