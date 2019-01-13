Липницкая и Сотникова стали «Королевами льда»

Красочную шоу-программу создал фигурист Евгений Плющенко. Именитые и ещё совсем юные спортсмены вышли на лёд ГУМ-катка.
«Я уверен, что Москва на сегодняшний день — это столица мирового фигурного катания. Здесь выступают самые выдающиеся спортсмены и проходят прекрасные ледовые шоу, на которые приезжают посмотреть люди со всей России и из других стран», — рассказал хореограф-постановщик шоу «Королевы льда» Ари Закарян.
В постановке приняли участие более 30-ти спортсменов, в том числе призёры чемпионатов России и Европы. Особенно восторженно зрители встречали олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Аделину Сотникову. Девушки продемонстрировали несколько сложнейших элементов.