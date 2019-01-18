Кормушки и значки сделают из главной ёлки России

https://news.ru/storage/news/b43a6e29da665683de42d5022c929338/948671a7-128d-4c20-b237-a436c1975e85_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН"Москва"

Ель, которая украшала Соборную площадь Кремля в новогодние праздники, демонтировали и отправили в переработку.

На демонтаж ёлки потребовалось два дня. За это время с неё были сняты свыше тысячи украшений и около полутора километра гирлянд. Само дерево распилили на части.

По словам пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой, из древесины главной ёлки страны сделают памятные значки для участников экологических акций и кормушки для птиц, которые будут размещены на особо охраняемых природных территориях. Кроме того, часть древесины пойдёт на изготовление хоккейных клюшек и портретных рамок, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил о том, что свыше тысячи нераспроданных в столице перед новогодними праздниками ёлок отправили в Московский зоопарк. Там пояснили, что деревья будут использоваться в качестве корма для животных.