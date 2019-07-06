https://static.news.ru/photo/b885255e-9f77-11e9-b865-fa163e074e61_1024.jpg Борис Корчевников Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российский телеведущий Борис Корчевников рассказал, что перенёс трепанацию черепа. По его словам, в первые дни после операции «что-то тебе открывается».

Признание телеведущий сделал в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» .

Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И всё в жизни меняется, и всё видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни, — заявил Корчевников.

Ранее News.ru сообщал, что в начале нулевых, когда резко менялась обстановка на каналах, прежние мэтры утрачивали свои позиции и в силу вступали новые правила игры, на телевидении быстро взлетели многие молодые люди. Но Корчевников отличается от них: во-первых, он и в самом деле талантлив. Во-вторых, большинство таких персонажей чётко знают границы дозволенного и не переступают их, а Борис часто попадает в скандальные истории.