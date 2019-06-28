https://static.news.ru/photo/60acf37a-9a7c-11e9-94f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Отряд кораблей Северного флота вышел в Атлантический океан после выполнения задач в Карибском море.

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил выполнение задач дальнего похода в Карибском море и вышел в Атлантический океан, — передаёт RT.

В океане они проведут учения по пополнению запасов топлива на ходу и совершат переход через Атлантику. Поход кораблей продолжается уже четыре месяца.

Как писал News.ru, модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке. Модернизация подлодки началась в 2015 году. В 2019 году после всех работ «Омск» в рамках морских испытаний совершил глубоководное погружение.