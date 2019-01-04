Корабли Балтфлота посетят несколько континентов

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Корабли Балтийского флота в наступившем году посетят десять стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

По словам представителей пресс-службы флота, визиты будут совершены в рамках дальних и океанографических походов с деловыми и неофициальными заходами в порты.

«Кроме этого силы флота продолжат практику постоянной демонстрации военно-морского флага Российской Федерации в своей операционной зоне», — отметили в пресс-службе.

Там также напомнили, что суда Балтфлота уже не раз выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ в Средиземном море, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Балтийский флот провёл в Калининградской области учения по ликвидации диверсантов. Согласно сценарию, условный противник попытался захватить боевые машины в военных городках региона.