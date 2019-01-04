Корабли Балтфлота посетят несколько континентов

Корабли Балтийского флота в наступившем году посетят десять стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.
По словам представителей пресс-службы флота, визиты будут совершены в рамках дальних и океанографических походов с деловыми и неофициальными заходами в порты.
«Кроме этого силы флота продолжат практику постоянной демонстрации военно-морского флага Российской Федерации в своей операционной зоне», — отметили в пресс-службе.
Там также напомнили, что суда Балтфлота уже не раз выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ в Средиземном море, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что Балтийский флот провёл в Калининградской области учения по ликвидации диверсантов. Согласно сценарию, условный противник попытался захватить боевые машины в военных городках региона.