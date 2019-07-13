https://static.news.ru/photo/f3267872-a5a1-11e9-9ecb-fa163e074e61_1024.jpg Фёдор Конюхов Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский путешественник Фёдор Конюхов на встрече с жителями Севастополя сообщил о своём плане три раза обогнуть земной шар на яхте-гиганте. В течение путешествия он хочет побить девять мировых рекордов.

Сейчас я хочу построить большую яхту 76 м длины, чтобы обойти вокруг света и побить девять мировых рекордов. Я хочу три оборота сделать, не заходя в порты, — рассказал путешественник.

Он подчеркнул, что вся поездка займёт меньше 80 дней. После Конюхов добавил, что планирует в будущем и путешествия по воздуху, пишет ТАСС .

67-летний Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших точках шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.

Ранее News.ru писал, что Конюхов примет участие в погружении к месту крушения линкора «Новороссийск» в Севастополе. Планируется поднять на поверхность вещи с корабля.