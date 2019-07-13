Российский путешественник Фёдор Конюхов на встрече с жителями Севастополя сообщил о своём плане три раза обогнуть земной шар на яхте-гиганте. В течение путешествия он хочет побить девять мировых рекордов.
Сейчас я хочу построить большую яхту 76 м длины, чтобы обойти вокруг света и побить девять мировых рекордов. Я хочу три оборота сделать, не заходя в порты, — рассказал путешественник.
Он подчеркнул, что вся поездка займёт меньше 80 дней. После Конюхов добавил, что планирует в будущем и путешествия по воздуху, пишет
67-летний Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших точках шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.
Ранее News.ru писал, что Конюхов примет участие в погружении к месту крушения линкора «Новороссийск» в Севастополе. Планируется поднять на поверхность вещи с корабля.