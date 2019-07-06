Российский путешественник Фёдор Конюхов возобновил полёт в Крым на экспериментальном самолёте с солнечными батареями, который был прерван из-за плохой погоды и окончания светового дня.
По словам его сына Оскара, 5 июля Конюхову и главе Федерации планерного спорта России Сергею Рябчинскому не удалось долететь до места назначения.
Сегодня команда вылетела на Евпаторию, — уточнил он.
Сын путешественника также отметил, что первый этап полёта по маршруту Московская область (аэродром Северка) — Воронеж (Усмань) — Ростов-на-Дону (Ольгинская) — Гастагаевский аэродром (Краснодарский край) прошёл успешно. В общей сложности команда преодолела 1340 км, передаёт
На самолёте «Летающая Лаборатория» установлены гибкие солнечные модули российского производства и системы накопления энергии. Полёт в Крым организован ради проверки работы оборудования на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах.
Как писал News.ru, ранее Фёдор Конюхов рассказал, что собирается продолжить одиночное кругосветное плавание на вёсельной лодке в 2020 году и покорить стратосферу на воздушном шаре.