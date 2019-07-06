https://static.news.ru/photo/1f21a22c-9fb6-11e9-b033-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский путешественник Фёдор Конюхов возобновил полёт в Крым на экспериментальном самолёте с солнечными батареями, который был прерван из-за плохой погоды и окончания светового дня.

По словам его сына Оскара, 5 июля Конюхову и главе Федерации планерного спорта России Сергею Рябчинскому не удалось долететь до места назначения.

Сегодня команда вылетела на Евпаторию, — уточнил он.

Сын путешественника также отметил, что первый этап полёта по маршруту Московская область (аэродром Северка) — Воронеж (Усмань) — Ростов-на-Дону (Ольгинская) — Гастагаевский аэродром (Краснодарский край) прошёл успешно. В общей сложности команда преодолела 1340 км, передаёт РИА Новости .

На самолёте «Летающая Лаборатория» установлены гибкие солнечные модули российского производства и системы накопления энергии. Полёт в Крым организован ради проверки работы оборудования на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах.

Как писал News.ru, ранее Фёдор Конюхов рассказал, что собирается продолжить одиночное кругосветное плавание на вёсельной лодке в 2020 году и покорить стратосферу на воздушном шаре.