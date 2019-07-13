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Проживающая в Москве семья насильно увезла свою 20-летнюю дочь в Чечню, чтобы выдать замуж. Об этом рассказала активистка Дарья Серенко.

По её словам, девушка была против заключения брака с нелюбимым мужчиной и планировала побег из дома, однако родители отобрали у неё паспорт и не выпускали на учёбу. В итоге будущей...