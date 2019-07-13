Российский путешественник Фёдор Конюхов вместе со своей командой в 2020 году планируют поднять со дна Жёлтого моря останки адмирала Степана Макарова, погибшего там вместе с кораблём в 1904 году во время русско-японской войны. Захоронить останки предполагается в новом храме Минобороны РФ в Подмосковье.
Планируются погружение к броненосцу «Петропавловск», где находятся останки Макарова и художника Василия Верещагина. В планах — поднять их останки и перезахоронить в России, — сообщил ТАСС сын путешественника Оскар Конюхов.
Как писал News.ru, Фёдор Конюхов примет участие в погружении к месту крушения линкора «Новороссийск» в бухте Севастополя. Этот линкор затонул 29 октября 1955 года в результате двух взрывов, жертвами трагедии стали 829 человек. Во время погружения планируется поднять на поверхность уцелевшие предметы интерьера и вещи.