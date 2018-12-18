Контрразведка предотвратила многомиллиардный ущерб

Военная контрразведка ФСБ за прошедшие пять лет смогла предотвратить ущерб оборонному бюджету на 75 млрд рублей, сообщил руководитель ведомства генерал-полковник Николай Юрьев.
По его словам, одним из ключевых направлений работы департамента является борьба с коррупцией.
«На основании материалов, предоставленных военной контрразведкой, следственными органами возбуждено более 7,5 тысячи уголовных дел коррупционной направленности», — рассказал он.
Юрьев уточнил, что ведомству удалось вернуть в доход государства примерно 25 млрд рублей, а также предотвратить ущерб в более чем 50 млрд.
Среди самых громких уголовных дел он назвал мошенничество в «Оборонсервисе», хищения и получение взяток экс-руководителями ОАО «Славянка» и взяточничество со стороны бывшего замдиректора департамента имущественных отношений Минобороны, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал о том, что контрразведка Украины якобы раскрыла «российского шпиона» Сергея Лазарева с позывным Сократ, который в течение трёх лет передавал в Москву секретную информацию. По данным украинской спецслужбы, российских военных интересовал украинский беспилотник, информацию о котором должен был добыть шпион.