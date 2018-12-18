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Контрразведка предотвратила многомиллиардный ущерб

ЦОС ФСБ/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Военная контрразведка ФСБ за прошедшие пять лет смогла предотвратить ущерб оборонному бюджету на 75 млрд рублей, сообщил руководитель ведомства генерал-полковник Николай Юрьев.

По его словам, одним из ключевых направлений работы департамента является борьба с коррупцией.

«На основании материалов, предоставленных военной контрразведкой, следственными органами возбуждено более 7,5 тысячи уголовных дел коррупционной направленности», — рассказал он.

Юрьев уточнил, что ведомству удалось вернуть в доход государства примерно 25 млрд рублей, а также предотвратить ущерб в более чем 50 млрд.

Среди самых громких уголовных дел он назвал мошенничество в «Оборонсервисе», хищения и получение взяток экс-руководителями ОАО «Славянка» и взяточничество со стороны бывшего замдиректора департамента имущественных отношений Минобороны, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал о том, что контрразведка Украины якобы раскрыла «российского шпиона» Сергея Лазарева с позывным Сократ, который в течение трёх лет передавал в Москву секретную информацию. По данным украинской спецслужбы, российских военных интересовал украинский беспилотник, информацию о котором должен был добыть шпион.


#россия #взятки #ущерб #коррупция #контрразведка
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