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Суд наказал «контрабандистку поневоле»

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

общество [ версия для печати ]

Домодедовский городской суд вынес приговор по делу Патимат Бурчаковой, которую обвиняли в контрабанде наркотиков. Девушка получила 3 года 8 месяцев лишения свободы после поездки в романтическое путешествие в Доминикану со знакомым из Интернета. Прокуратура запрашивала для неё 11 лет лишения свободы.

Девушка согласилась перевезти в своём багаже вещи приятеля из Доминиканы в Москву, не подозревая, что в аудиоколонке спрятан кокаин. В мае 2017 года её задержали в аэропорту Домодедово. В суде были заслушаны показания свидетелей, в том числе сотрудников ФСБ. Выяснилось, что приятель Патимат не первый раз использует девушек для перевозки наркотиков в качестве «слепых мулов» — то есть сами барышни были уверены, что везут в чемоданах малозначительные мелочи.

«Приговор — ниже низшего. По статьям Уголовного кодекса, которые ей вменяли, минимальное наказание составляет от 10 лет лишения свободы. То есть этот приговор — фактически признание её невиновности», — говорит адвокат Умалат Сайгитов.

Учитывая время, проведённое в следственном изоляторе, по приговору суда Патимат должна оставаться за решёткой ещё около года. Однако защита надеется, что девушку удастся освободить.

«Мы будем подавать апелляцию и добиваться оправдательного приговора», — сообщил адвокат Сайгитов.

Ранее News.ru сообщал, что на сегодняшний день в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится минимальное количество осуждённых за всю новейшую историю России — 467 тыс. человек. За последние 10 лет численность «контингента» сократилась практически на четверть миллиона человек вследствие либерализации уголовно-исполнительной политики государства.


#наркотики #Доминикана
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