КС РФ предписал изменить правила оплаты отопления

https://news.ru/storage/news/959dc764b4d927db745d18ff0fbf278a/d22dd001-8a18-4545-aac4-5a0b52112679_850.jpg Александр Кряжев/РИА Новости

Конституционный суд РФ предписал разделить плату за центральное отопление и самостоятельно установленные газовые котлы.

Суд отреагировал на жалобу жителей Таганрога и Канаша, которые жаловались на необоснованное взимание с них двойной платы за отопление. Они установили автономные газовые котлы и были отключены от центрального отопления, но продолжали за него платить. Местные суды отклоняли иски недовольных, так как не существует механизма отдельного расчёта для помещений в многоквартирном доме.

«Это ведёт к нарушению принципов правовой определенности и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте Конституционного суда.

Ранее News.ru писал, что россиян обяжут устанавливать «умные» счётчики. Разработать соответствующие предложения к марту 2019 года вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС).