USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,272 $   Brent51.22 $ Bitcoin3,784.94 $
МОСКВА-9°C16:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Конкурс на новое название ящика для голосования завершён

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Центральная избирательная комиссия России подвела итоги конкурса, участникам которого надо было придумать новое название для избирательной урны.

После просмотра всех вариантов было решено не менять название. Деньги, обещанные победителю, перечислены на благотворительность. По количеству предложений лидируют названия «корзина» и «накопитель». Попадались также варианты «ларь», «избирбокс», «избирательный алтарь», «гласнар» и «элпам».

«В конце концов мы решили, что моё шутливое предложение замечательно тем, что народ немного повеселился», — отметила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Ранее News.ru писал о том, что избирком готов подсчитать голоса вручную, чтобы снять сомнения в добросовестной работе ЦИК на выборах в Приморье.


самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
общество 13:21, 19 декабря 2018
ЦИК просит Генпрокуратуру проверить нарушения на выборах
политика 23:22, 13 декабря 2018
ЦИК автоматизирует работу избиркомов
в мире 08:51, 10 декабря 2018
ЦИК Армении подсчитал все бюллетени
Лента новостей
в мире 16:22
МИД РФ прокомментировал израильские авиаудары
общество 16:19
Крымский суд оставил в СИЗО командиров судов ВМС Украины
спорт 16:16
Медведева порассуждала о недостатках мужчин
общество 16:16
Авиакомпании перевезли на 10% больше пассажиров
общество 16:08
Врач рассказал о состоянии заразившихся гепатитом С детей
Другие новости
общество 16:19
Крымский суд оставил в СИЗО командиров судов ВМС Украины
общество 16:16
Авиакомпании перевезли на 10% больше пассажиров
общество 16:08
Врач рассказал о состоянии заразившихся гепатитом С детей
общество 16:02
Мэр Грозного решил проблему юного блогера с горячей водой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top