Конкурс на новое название ящика для голосования завершён

https://news.ru/storage/news/82f3d8edd8251db78f3d18d6ca5e71b0/705917cd-c116-40cf-9b1e-3465d911580b_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия России подвела итоги конкурса, участникам которого надо было придумать новое название для избирательной урны.

После просмотра всех вариантов было решено не менять название. Деньги, обещанные победителю, перечислены на благотворительность. По количеству предложений лидируют названия «корзина» и «накопитель». Попадались также варианты «ларь», «избирбокс», «избирательный алтарь», «гласнар» и «элпам».

«В конце концов мы решили, что моё шутливое предложение замечательно тем, что народ немного повеселился», — отметила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Ранее News.ru писал о том, что избирком готов подсчитать голоса вручную, чтобы снять сомнения в добросовестной работе ЦИК на выборах в Приморье.