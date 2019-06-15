https://static.news.ru/photo/dd69d152-8f79-11e9-ab9f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вход и выход на станциях метро Москвы «Спортивная» и «Воробьёвы горы» могут ограничить из-за концерта британской рок-группы Muse. Шоу пройдёт 15 июня 2019 года.

Столичный метрополитен посоветовал поклонникам коллектива заранее приобрести билеты на обратный путь, чтобы сэкономить время.

Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях московского метро, расположенных рядом с СК «Лужники», возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Просим вас выполнять требования сотрудников полиции и метрополитена, а также соблюдать порядок, — говорится в сообщении на официальной странице московского метро в социальной сети Twitter .

Сегодня в 19:00 в СК «Лужники» состоится концерт рок-группы #MUSE . До спорткомплекса удобнее добираться через станции #мосметро «Спортивная», «Воробьёвы горы» и #МЦК Лужники. Хорошего вечера! — Московское метро (@MetroOperativno) 15 июня 2019 г.

Выступление в столице России группа Muse анонсировала ещё в прошлом году. Билеты поступили в продажу 9 ноября 2018-го. Мировое турне Simulation Theory World Tour началось в феврале 2019-го в США. В последний раз британское трио приезжало в РФ летом 2016 года. Тогда был представлен альбом Drones, писал News.ru.