Столичный метрополитен посоветовал поклонникам коллектива заранее приобрести билеты на обратный путь, чтобы сэкономить время.
Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях московского метро, расположенных рядом с СК «Лужники», возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Просим вас выполнять требования сотрудников полиции и метрополитена, а также соблюдать порядок, — говорится в сообщении на официальной странице московского метро в социальной сети Twitter.
Сегодня в 19:00 в СК «Лужники» состоится концерт рок-группы #MUSE. До спорткомплекса удобнее добираться через станции #мосметро «Спортивная», «Воробьёвы горы» и #МЦК Лужники. Хорошего вечера!
Выступление в столице России группа Muse анонсировала ещё в прошлом году. Билеты поступили в продажу 9 ноября 2018-го. Мировое турне Simulation Theory World Tour началось в феврале 2019-го в США. В последний раз британское трио приезжало в РФ летом 2016 года. Тогда был представлен альбом Drones, писал News.ru.