Власти выплатят пособия после обрушения крыши в Дзержинском

https://news.ru/storage/news/6da567e26293cffcac97f22811b21259/faa97d82-07b2-424f-9c06-b7dd998d5b6f_850.jpg Воронин Денис/АГН "Москва"

Подмосковные власти подготовили компенсации пострадавшим и родственникам погибших при обрушении кровли завода в городе Дзержинский, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

При этом она не уточнила размер и сроки выплаты материальной помощи, передаёт ТАСС.

Днём 17 декабря в Дзержинском частично обрушилась крыша здания, где проходили ремонтные работы. В результате три человека погибли, а ещё 14 получили ранения. У них диагностированы многочисленные переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы и сотрясения. По словам представителя ГСУ СК по Подмосковью, кровля не выдержала тяжести утеплителя и блоков.