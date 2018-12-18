Власти выплатят пособия после обрушения крыши в Дзержинском

Подмосковные власти подготовили компенсации пострадавшим и родственникам погибших при обрушении кровли завода в городе Дзержинский, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
При этом она не уточнила размер и сроки выплаты материальной помощи, передаёт ТАСС.
Днём 17 декабря в Дзержинском частично обрушилась крыша здания, где проходили ремонтные работы. В результате три человека погибли, а ещё 14 получили ранения. У них диагностированы многочисленные переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы и сотрясения. По словам представителя ГСУ СК по Подмосковью, кровля не выдержала тяжести утеплителя и блоков.