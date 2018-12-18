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Власти выплатят пособия после обрушения крыши в Дзержинском

Воронин Денис/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Подмосковные власти подготовили компенсации пострадавшим и родственникам погибших при обрушении кровли завода в городе Дзержинский, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

При этом она не уточнила размер и сроки выплаты материальной помощи, передаёт ТАСС.

Днём 17 декабря в Дзержинском частично обрушилась крыша здания, где проходили ремонтные работы. В результате три человека погибли, а ещё 14 получили ранения. У них диагностированы многочисленные переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы и сотрясения. По словам представителя ГСУ СК по Подмосковью, кровля не выдержала тяжести утеплителя и блоков.


#КОМПЕНСАЦИИ #пособия #обрушение #Дзержинский
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